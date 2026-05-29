Ariana Grande veröffentlicht neue Single "hate that i made you love me"
Die Single „hate that i made you love me“ ist der erste Vorbote ihres kommenden achten Studioalbums „petal“, das am 31. Juli veröffentlicht wird.
Die neue Single gewährt einen ersten Einblick in die Klangwelt von "petal" und unterstreicht einmal mehr Ariana Grandes Fähigkeit, emotionale Offenheit mit eingängigen Pop-Melodien zu verbinden.
„hate that i made you love me“ ist ab sofort bestellbar
Fans haben die Wahl zwischen verschiedenen digitalen und physischen Formaten – darunter exklusive 7-Inch-Vinyl-Versionen sowie CD- und Kassetten-Editionen.
hate that i made you love mefluffy tail gray 7"
hate that i made you love medandelion white 7"
hate that i made you love mew/ a cappella CD
hate that i made you love mew/ instrumental CD
hate that i made you love mefluffy tail gray cassette
hate that i made you love medandelion white cassette
Zur Veröffentlichung ihrer neuen Single „hate that i made you love me“ präsentiert Ariana Grande eine Vielzahl exklusiver Sammlerformate für Fans weltweit.
Neben digitalen Versionen erscheinen mehrere limitierte physische Editionen, darunter die besondere „fluffy tail gray“ 7-Inch Vinyl sowie die elegante „dandelion white“ 7-Inch Vinyl. Zusätzlich veröffentlicht Ariana Grande spezielle CD-Versionen mit exklusiven Audioinhalten wie einer a cappella Edition und einer instrumental Edition, die einen neuen Blick auf die Produktion und den Gesang der Single ermöglichen. Auch für Kassetten-Sammler stehen limitierte Varianten bereit, darunter die „fluffy tail gray“ Cassette und die „dandelion white“ Cassette. Mit den unterschiedlichen Formaten erweitert Ariana Grande das Erlebnis rund um „hate that i made you love me“ und bietet Fans exklusive Editionen ihres ersten Vorboten zum kommenden Studioalbum „petal“.
Ariana kündigt neues Album "petal" an - Jetzt vorbestellen!
Ariana Grande kündigt ihr achtes Studioalbum "petal" an, das von Ariana Grande und ILYA produziert und gemeinsam geschrieben wurde. Ariana beschreibt „petal“ als “Something that is full of life and growing through the cracks of something cold and hard and challenging.”
Das Album erscheint am 31. Juli und ist ab sofort vorbestellbar.
Ariana Grande erweitert ihr kommendes Studioalbum "petal" um mehrere exklusive Versionen für Fans und Sammler. Neben der Standard Edition erscheinen limitierte Vinyl-Varianten, farbige Deluxe-Pressungen sowie spezielle CD-Editionen mit alternativen Cover-Artworks und zusätzlichen Booklets.
Mit „petal“ beschreibt Ariana Grande ein persönliches und emotionales Kapitel ihrer Karriere. Die verschiedenen Album-Versionen unterstreichen die kreative Vision des Projekts und bieten Fans exklusive Sammlerstücke rund um das neue Ariana-Grande-Release. Weitere Details zu Tracklist, Merchandise und möglichen Bonus-Tracks werden in den kommenden Wochen erwartet.
Dangerous Woman (Tenth Anniversary Edition)
Ariana Grande feiert das zehnjährige Jubiläum ihres Multi-Platin-Albums "Dangerous Woman" mit der Veröffentlichung von "Dangerous Woman (Tenth Anniversary Edition)". Die Jubiläumsausgabe umfasst 18 Tracks, neues Cover-Artwork, alle großen Hits des Albums sowie den bislang unveröffentlichten Fan-Favoriten „Knew Better Part Two“.
Dangerous Woman (Tenth Anniversary Edition)2LP (2026 Art)
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Über Ariana Grande
Ariana Grande ist eine Grammy®-prämierte Musikerin sowie eine für den Academy Award® und den Golden Globe® nominierte Schauspielerin. Sie veröffentlichte acht aufeinanderfolgende Platin-Alben und verzeichnet weltweit über 125 Milliarden Streams, wodurch sie sich als eine der einflussreichsten Pop-Künstlerinnen ihrer Generation etabliert hat.
Grande erreichte neun #1-Hits in den Billboard Hot 100 und verzeichnete sieben Songs, die direkt auf Platz 1 einstiegen – die drittmeisten aller Künstler:innen in der Geschichte. Sie schrieb Chartgeschichte als erste Künstlerin seit den Beatles, die gleichzeitig die Top drei der Billboard Hot 100 belegte – mit „7 rings“, „break up with your girlfriend, i’m bored“ und „thank u, next“. Im Jahr 2020 festigte sie ihren rekordverdächtigen Erfolg weiter als erste Künstlerin, deren drei Songs innerhalb eines Kalenderjahres direkt auf Platz 1 der Hot 100 debütierten. Ihr Album eternal sunshine aus dem Jahr 2024 stieg auf Platz 1 der Billboard 200 ein und wurde das am längsten auf Platz 1 platzierte Album ihrer Karriere. Zudem brachte es mit „yes, and?“ und „we can’t be friends (wait for your love)“ zwei aufeinanderfolgende Hot-100-#1-Debüts hervor. Mit ihrem Einfluss auf Musik und Film zählen auch Wicked und Wicked: For Good zu den erfolgreichsten Theateradaptionen in der Geschichte der Billboard 200.
Zuletzt spielte Grande die Rolle der Glinda in Jon M. Chus Spielfilmen Wicked und Wicked: For Good an der Seite von Cynthia Erivo als Elphaba sowie eines hochkarätigen Ensembles mit Michelle Yeoh, Jonathan Bailey und Jeff Goldblum. Die Filme spielten weltweit zusammen über 1,2 Milliarden US-Dollar ein und sind damit die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten, die auf einem Broadway-Musical basiert. Für ihre Darstellung erhielt Grande Nominierungen für den Academy Award, Golden Globe, BAFTA, Critics Choice Award und SAG Award als Beste Nebendarstellerin, während Wicked zudem für den Academy Award und Golden Globe als Bester Film nominiert wurde.
Grande baut ihre Karriere auf Bühne und Leinwand weiterhin konsequent aus: Kürzlich beendete sie die Dreharbeiten zu Universals Focker-In-Law, in dem sie an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro spielt; der Film erscheint im November dieses Jahres. 2027 wird sie außerdem ihr mit Spannung erwartetes Bühnendebüt im Londoner West End in einer Neuinszenierung von Sunday in the Park with George an der Seite von Jonathan Bailey geben. Darüber hinaus leiht sie ihre Stimme der animierten Musicalverfilmung von Dr. Seuss’ Oh, the Places You’ll Go! von Warner Bros. und wird in einer kommenden Staffel von FX’ American Horror Story zu sehen sein.