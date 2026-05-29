Über Ariana Grande

Ariana Grande ist eine Grammy®-prämierte Musikerin sowie eine für den Academy Award® und den Golden Globe® nominierte Schauspielerin. Sie veröffentlichte acht aufeinanderfolgende Platin-Alben und verzeichnet weltweit über 125 Milliarden Streams, wodurch sie sich als eine der einflussreichsten Pop-Künstlerinnen ihrer Generation etabliert hat.

Grande erreichte neun #1-Hits in den Billboard Hot 100 und verzeichnete sieben Songs, die direkt auf Platz 1 einstiegen – die drittmeisten aller Künstler:innen in der Geschichte. Sie schrieb Chartgeschichte als erste Künstlerin seit den Beatles, die gleichzeitig die Top drei der Billboard Hot 100 belegte – mit „7 rings“, „break up with your girlfriend, i’m bored“ und „thank u, next“. Im Jahr 2020 festigte sie ihren rekordverdächtigen Erfolg weiter als erste Künstlerin, deren drei Songs innerhalb eines Kalenderjahres direkt auf Platz 1 der Hot 100 debütierten. Ihr Album eternal sunshine aus dem Jahr 2024 stieg auf Platz 1 der Billboard 200 ein und wurde das am längsten auf Platz 1 platzierte Album ihrer Karriere. Zudem brachte es mit „yes, and?“ und „we can’t be friends (wait for your love)“ zwei aufeinanderfolgende Hot-100-#1-Debüts hervor. Mit ihrem Einfluss auf Musik und Film zählen auch Wicked und Wicked: For Good zu den erfolgreichsten Theateradaptionen in der Geschichte der Billboard 200.

Zuletzt spielte Grande die Rolle der Glinda in Jon M. Chus Spielfilmen Wicked und Wicked: For Good an der Seite von Cynthia Erivo als Elphaba sowie eines hochkarätigen Ensembles mit Michelle Yeoh, Jonathan Bailey und Jeff Goldblum. Die Filme spielten weltweit zusammen über 1,2 Milliarden US-Dollar ein und sind damit die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten, die auf einem Broadway-Musical basiert. Für ihre Darstellung erhielt Grande Nominierungen für den Academy Award, Golden Globe, BAFTA, Critics Choice Award und SAG Award als Beste Nebendarstellerin, während Wicked zudem für den Academy Award und Golden Globe als Bester Film nominiert wurde.

Grande baut ihre Karriere auf Bühne und Leinwand weiterhin konsequent aus: Kürzlich beendete sie die Dreharbeiten zu Universals Focker-In-Law, in dem sie an der Seite von Ben Stiller und Robert De Niro spielt; der Film erscheint im November dieses Jahres. 2027 wird sie außerdem ihr mit Spannung erwartetes Bühnendebüt im Londoner West End in einer Neuinszenierung von Sunday in the Park with George an der Seite von Jonathan Bailey geben. Darüber hinaus leiht sie ihre Stimme der animierten Musicalverfilmung von Dr. Seuss’ Oh, the Places You’ll Go! von Warner Bros. und wird in einer kommenden Staffel von FX’ American Horror Story zu sehen sein.